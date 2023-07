Scandalo Pizza Hut | dipendente licenziato per via di una disabilità?

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Oggi Notizie Un'operaia diHut sostiene di essere stata licenziata dopo aver rivelato al suo capo di essere autistica. Un video caricato su TikTok mostra la conversazione registrata tra l'operaia e il suo capo, in cui lei chiede ripetutamente se viene licenziata a causa della sua. Gli spettatori hanno esortato l'ex operaia diHut a intentare una causa per discriminazione. Alcuni utenti hanno anche condiviso le proprie storie di discriminazione a causa di una. Il Daily Dot ha contattato sia l'operaia cheHut per commenti, ma ancora non ci sono risposte. per saperne di più su questa storia. Di cosa parliamo in questo articolo... Un'operaia diHut sostiene di essere stata licenziata dopo aver informato il suo capo di essere autistica Il ...