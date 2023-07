Parole d'amore di Maurizionei confronti della Lazio . Il tecnico biancoceleste, intervistato da Sport Italia, ha svelato di aver ricevuto un'offerta dall'Arabia Saudita, ma di averla rifiutata. "Se mi chiamasse Ronaldo ......e chi inveceamore ai tifosi azzurri (Osimhen). E c'è pure chi è in bilico. Matteo Politano, infatti, ha ricevuto le avances ufficiali di un club della sua città, la Lazio. Maurizio...Piotr Zielinski è uno degli argomenti più caldi del calciomercato targato Calcio Napoli . Con il contratto in scadenza nel 2024, la Lazio di Maurizioha più volte tentato il calciatore polacco per farlo tornare dal tecnico toscano. Secondo le ultime notizie date dal Corriere dello Sport sembrerebbe che le telefonate tra le parti, le offerte e ...

Sarri giura amore alla Lazio: "Ricevuta un'offerta dall'Arabia, ma resto" Corriere dello Sport

Il futuro di Milinkovic Savic rimane incerto. Al momento, nessuna offerta di spessore è arrivata sul tavolo del presidente Claudio Lotito ...Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...