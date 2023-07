Saronno | alborelle nel Lura? Macché | la Protezione civile pesca una pistola

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 5 luglio 2023) In assenza dio tinche, dalspuntano le pistole: hannoto un oggetto in solito i volontari del gruppo delladi, al lavoro per la pulizia del letto del torrente. Sul letto del, a, ritrovata unaDal letto del torrente, infatti, è comparsa una: questo ...