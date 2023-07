Sarmiento vs Talleres – probabili formazioni

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ilsi reca a Junin per affrontare ilnella Primera Division argentina giovedì 6 luglio, con ancora sogni di titolo. Mancano solo cinque partite alla fine della stagione e il distacco dal River Plate sembra quasi incolmabile, ma alcune partite favorevoli lasceranno i fedeli delancora speranzosi. Il calcio di inizio divsè previsto a mezzanotte ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreQueste speranze hanno subito un duro colpo lo scorso fine settimana, quando ilnon è riuscito a vincere per la seconda volta consecutiva. Con il River che ha perso contro il Barracas Central, ilnon è ...

Già in campo Rosario - Colon eJunin - Atletico Tucuman. Dopo 21 turno è il River Plate a condurre con 50 punti ben 10 di più delCordoba. Si sta giocando anche in Bolivia e ......Centrocampisti Moisés Caicedo (Brighton) Carlos Gruezo (Augsburg) Jhegson Méndez (LAFC) Alan Franco () José Cifuentes (LAFC) Ángel Mena (León) Gonzalo Plata (Valladolid) Jeremy(...Già in campo Rosario - Colon eJunin - Atletico Tucuman. Dopo 21 turno è il River Plate a condurre con 50 punti ben 10 di più delCordoba. Si sta giocando anche in Bolivia e ...

Sarmiento Junin-Talleres Cordoba (venerdì 07 luglio 2023 ore 00:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Monumental, con el arbitraje de Nicolás Ramírez. Si el equipo de Demichelis le gana a Colón y luego a San Lorenzo, podría gritar campeón. Se juegan cua ...El "Millonario" acaricia un nuevo título y tratará de quedarse con los 3 puntos en el Monumental ante el "Sabalero" que viene de sufrir una dura caída ante Racing. Los detalles.