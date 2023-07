Santanchè | Conte a Meloni | autorevolezza è anche chiedere dimissioni

La mossa di chiedere alla ministra del Turismo di riferire in Aula ha unito ulteriormente la maggioranza... sul patto stabilità e crescita non ci ha detto ancora come lo vorrebbe migliorare, l'accordo con la Cina andrebbe rinnovato ma non si è capito nulla, c'è incertezza su tutto - denuncia- E' ...... capogruppo M5s al Senato annuncia in conferenza stampa a palazzo Madama insieme al leader Giuseppela presentazione della mozione di sfiducia nei confronti di Daniela. 5 luglio 2023

Caso Santanchè, la conferenza stampa del M5s con Conte e Patuanelli: la diretta Il Fatto Quotidiano