Santanchè | verso me pratiche sporche e schifose | ora segno tutti

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dalla stampa arrivano "". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché nel corso dell'informativa in Aula al Senato sottolineando che "se non fosse per il rispetto ...

Dalla stampa arrivano "pratiche sporche e schifose". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché nel corso dell'informativa in Aula al Senato sottolineando che "se non fosse per il rispetto ...15.23 Schlein: altrove Santanché si dimetteva "Non ci può essere una ministra che ha 3 milioni di debitilo Stato, in un altro Paese si sarebbe già dimessa". Così la segretaria del Pd Schlein, a proposito della ministra del Turismo Santanché, che riferisce in Senato per l'indagine sul gruppo ...... quale mandatario di Kerdos Spv srl, quelloVisibilia Editrice srl; e infine il debito nei confronti dell'Agenzia delle entrate'. leggi anche: "Io tranquilla, nessun imbarazzo per ...