Santanchè si dimetta Schlein sale sul carro di Giuseppi

Il Pd continuerà a insistere perché la ministrasie vogliamo già sapere da Meloni, qualora non si dimettesse, che cosa intende fare: se si assume la responsabilità di mantenere al ...Il Pd continuerà a insistere perchè la ministrasie vogliamo già sapere da Meloni, qualora non si dimettesse, che cosa intende fare: se si assume la responsabilità di mantenere al ...ndr) - ha ricordato- ho messo a disposizione il mio patrimonio, per tutto ciò mi sarei quasi aspettata un plauso e sfido chiuqnue a indicarmi un numero cospicuo di persone che impegnano ...

Santanchè, PD: "Si dimetta per il bene del Governo e delle Istituzioni" Partito Democratico