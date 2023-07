Santanchè | «Nessun avviso di garanzia | una campagna di odio contro di me» Ma la procura la smentisce | è indagata

(Di mercoledì 5 luglio 2023) In serata, arriva la nota di Daniela. Ha appena appreso dalle agenzie di stampa che sarebbe «iscritta nel registro degli indagati (sebbene ciò non risultasse dal...

avviso di garanzia,compenso milionario dalle aziende, nessuna multa da pagare, ma 'una campagna di vero e ...fulcro della strategia difensiva della ministra del Turismo Daniela. ...Il nome diè stato inizialmente iscritto segretandolo, come previsto dal codice di ...avviso di garanzia o di conclusione indagine è stato notificato, l'inchiesta è ancora in corso in ...Leggi ancheal Senato: "avviso di garanzia, campagna d'odio contro di me", da M5S mozione sfiducia. Conte: "Meloni la costringa a dimissioni", Italia Viva contro ...