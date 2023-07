Santanchè “Nessun avviso di garanzia | mai abusato della mia posizione”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Spero vorrete darmi atto che ho subito dato la mia disponibilità a riferire in Senato su una vicenda per la quale qualcuno considera eccessiva questa mia decisione, ma ho preferito non far pesare al governo le conseguenze di una campagna di vero e proprio odio nei miei confronti. Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcundi, per scrupolo ho chiesto ai miei avvocati di verificare. Ho anche estratto il certificato dei carichi pendenti, risulta non ci siano annotazioni nei miei confronti”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela, nel corsosua informativa al Senato. “Questa mattina un quotidiano, il Domani, afferma che invece sarei indagata, sia pure segretamente. E snocciola informazioni, mescolando dati noti e altri oscuri, senza minimamente ...

E' l'inizio del discorso in Senato della ministra del Turismo Daniela Santanchè, nel corso della sua informativa.