Santanchè | Mai ricevuto un avviso di garanzia Sono vittima dell' odio  

(Di mercoledì 5 luglio 2023) AGI - "Ho preferito non far pesare sul governo e sulla maggioranza le conseguenze di una campagna di vero e proprionei miei confronti", ha detto la ministra del Turismo Danielariferendo in aula al Senato sull'informativa relativa alle accuse mosse nei suoi confronti dopo l'inchiesta giornalistica di Report sulle sue società. "Affermo sul mio onore che nonstata raggiunta da alcundi" ha aggiunto.ha detto di voler "bloccare la strumentalizzazione politica che da settimane si sta facendo contro di me mistificando la realtà.qui per difendere il mio onore e quello di mio figlio" e parlando di "pratiche sporche, schifose" ha criticato il quotidiano 'Domani' che oggi ha scritto che la ministra sarebbe sotto indagine. ...

...detto la ministra per il Turismo Danielanella sua informativa al Senato dopo le polemiche seguite a un servizio della trasmissione televisiva Report. "Sono qui per dire che non mi sono...La vicenda che coinvolge la ministra, indagata per falso in bilancio e bancarotta per le sue attività imprenditoriali, è quantoambigua e torbida e non risponde certamente a quei ...Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela, nel corso della sua informativa al Senato. "... "ho avuto favoritismi,li ho cercati. Non mi sonoappropriata di nulla che non mi ...