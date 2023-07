Santanchè | M5s | doveroso depositatare mozione sfiducia

... capogruppoal Senato annuncia in conferenza stampa a palazzo Madama insieme al leader Giuseppe Conte la presentazione della mozione di sfiducia nei confronti di Daniela. 5 luglio 2023...ha detto che non ha mai prestato servizio in quel periodo. Visibilia ha deciso comunque ... Patuanelli, capogruppo, per primo ha criticato la ministra. Ha portato in aula i dipendenti lesi ...Patuanelli ha poi svelato la prossima mossa del: 'Lei, ministra Santanché, oggi non ha convinto quest'aula e certamente non ha convinto noi. Per questo annuncio che abbiamo appena depositato una ...

Caso Santanchè, la risposta del M5s all'informativa della ministra: fa ... Open