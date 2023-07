Santanchè | la posizione si complica | Indagata da tempo I pm secretarono l' atto Cambia tutto per il governo

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il giorno del "giudizio" per Danielaè arrivato. Oggi la ministra sarà in Parlamento per riferire sulla questione legata alle sue aziende Visibilia e Ki Group finite al centro di un'inchiesta giudiziaria e di cui si è occupata la trasmissione Report di Raitre. Il quotidiano Il Domani spara una bomba: "La ministra del Turismo èdanell’inchiesta per bancarotta condotta dalla procura di Milano sulle società della galassia Visibilia". Il giornale di De Benedetti riporta che la ministra tra l'altro non sarebbe nemmeno la sola. Assieme a lei ci sarebbe un gruppo di persone che hanno avuto ruoli diversi nella gestione delle aziende. "È falso che io sia. Il fascicolo è aperto a modello 45, quindi senza indagati". Ecco la difesa dia novembre 2022 quando alcuni ...