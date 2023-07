Santanchè in Senato | “Solo campagna d’odio Chi mi attacca chiedeva di prenotare al Twiga” Avviso di garanzia secretato

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Battaglia, in, sull'informativa della ministra del Turismo, Daniela, dopo un'inchiesta di Report che ha coinvolto le sue aziende.si difende, spiega di non aver ricevuto avvisi die punta il dito contro "unad'odio" in atto nei suoi confronti. La maggioranza fa quadrato, mentre le opposizionino. "Mi fa sorridere che le critiche più feroci vengano da molti, da molti che in privato hanno tutto un altro atteggiamento nei miei confronti e che a volte prenotano nei locali (tipo il, ndr) che io ho fondato"

... i 5 stelle sono comparsi in conferenza stampa con alcuni ex dipendenti della Ki Group , una delle aziende al centro del caso che ha portatoa riferire al. 'Non ho nulla contro il ......presidente delIgnazio La Russa di non entrare nel particolare delle accuse sulla gestione delle sue aziende. Se le attese erano quelle di un intervento soft , però, Daniela...Inè scattato il coro del gruppo pentastellato: 'Dimissioni, dimissioni'. Conte: la vittima non è Santanché ma i suoi dipendenti 'è stata bravissima a descriversi come vittima - ha ...