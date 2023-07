Santanché in Senato | la diretta – Pd e M5s | “Inopportuno che non riferisca anche alla Camera” Bonelli | “Venga dimissionaria”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) È il giorno dell’informativa a Palazzo Madama della ministra del Turismo. Pd e M5s protestano perché non è previsto il suo interventoa Montecitorio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... dopo le accuse sulla conduzione dei suoi affari, avanzate dalla trasmissione Report È il giorno dell'intervento di Daniela Santanchè, ministra del Turismo nel governo Meloni, in aula al. Alle ......nell'Aula della Camera una informativa urgente del ministro del Turismo Daniela Santanchè in relazione alla sua attività professionale ed imprenditoriale anche a Montecitorio e non solo al, ...C'è maretta nel Terzo polo sull'informativa che la ministra Daniela Santanchè si appresta a tenere a palazzo Madama dopo le inchieste giornalistiche e giudiziarie sulla sua attività da imprenditrice. ...