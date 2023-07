Santanchè in Aula | “Non ho ricevuto avviso garanzia | dal Domani sporche pratiche”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) In Senato c’è stata l’informativa della ministra del Turismo Daniela.”Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcundie che anzi per escluderlo ho chiesto ai miei avvocati di verificare che non ci fossero dubbi”, ha sottolineato. “Spero vorrete darmi atto che a fronte della richiesta di alcuni gruppi di opposizione e dico alcuni e non tutti, ho subito dato la disponibilità a riferire cosa che qualcuno considera ha anche considerato eccessiva”, ha affermato la ministra. “Contro di me è in atto una strumentalizzazione politica. Sono qui per difendere il mio onore e quello di mio figlio. Sono qui per il rispetto che deve a questo luogo e ai cittadini che rappresentiamo”, ha detto. Dalla stampa arrivano “...