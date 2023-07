Santanché | il racconto degli ex lavoratori Ki Group | “Era lei a comandare Il figlio la chiamava sempre per avere l’autorizzazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “Ho sentito dire alla dottoressa Daniela Santanchè durante il suo intervento in Senato che lei con la Kinon c’entrava niente, ma io avevo rapporti quasi quotidiani con lei e decidevano le cose da fare sotto le sue direttive. Avevamo riunioni ogni 15 giorni con la dottoressa”. Queste le parole di una ex dipendente della Ki, Monica Lasagna, in merito a quanto riferito a Palazzo Madama dalla ministra del Turismo, sulle vicende delle sue società. Non è stata l’unica che lavorava per Kia intervenire dopo l’informativa di Santanchè alla conferenza stampa organizzata dal M5S nel corso della quale il presidente pentastellato Giuseppe Conte ha spiegato i motivi della mozione di sfiducia presentata contro la ministra. “Ho lavorato in quella azienda per 30 anni, ho dato le dimissioni nel settembre 2022 e a novembre avrei ...