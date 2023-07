Santanchè | gli ex dipendenti della Ki Group smentiscono la versione della ministra | “Avevamo contatti quasi quotidiani con lei”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dicono di non aver ricevuto il tfr. Ma anche di aver lavorato alle dirette dipendenze di Daniela. Smentendo quanto sostenuto dallanell’aula del Senato. Dopo l’intervento dell’esponente di Fratelli d’Italia a Palazzo Madama, i 5 stelle sono comparsi in conferenza stampa con alcuni exKi, una delle aziende al centro del caso che ha portatoa riferire al Senato. “Non ho nulla contro il ministro, per me può fare quello che vuole nella vita. Ho lavorato in quell’azienda per 30 anni. Ho dato le dimissioni a settembre 2022 e a novembre avrei dovuto incassare 44mila euro come ultima parte del tfr. Mi è arrivata la busta ma il bonifico non è mai arrivato”, ha raccontato Monica Lasagna, che lavorava ...