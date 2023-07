Sanità | Iacolino Sulle scadenze del Pnrr Sicilia in regola

(Di mercoledì 5 luglio 2023) PALERMO - Abbattimento delle liste d'attesa, piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, inserimento di nuovi medici all'interno di ospedali e pronto soccorso, garanzie per chi abita nei centri minori e nelle piccole isole, ulteriore riduzione dei cosiddetti "viaggi della speranza"

Per il dirigente generale del dipartimento regionale Pianificazione strategica, Salvatore, 'a distanza di 11 anni dall'ultimo decreto, abbiamo ritenuto necessario adottare un provvedimento ...Per il dirigente generale del dipartimento regionale Pianificazione strategica, Salvatore, 'a distanza di 11 anni dall'ultimo decreto, abbiamo ritenuto necessario adottare un provvedimento ..., cambia il sistema di gestione delle "eccedenze" del servizio del 118. Schifani: "Rafforzati ... Per il dirigente generale del dipartimento regionale Pianificazione strategica, Salvatore, ...