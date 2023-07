SANTA CLARA (Usa) - Latorna a occupare le prime pagine del mondo del calcio. Un uomo è stato accoltellato durante la partita Messico - Qatar , valevole per i quarti di finale della Gold Cup. L'increscioso episodio ......Michelle e che potrebbero essere stati utilizzati proprio per pulire il pavimento sporco di. ... secondo quando emerso dall' autopsia , Michelle non ha subito unasessuale, ma avrebbe ...Un vero e proprio far west che ha portato quindi un mare die tanto sconforto e desolazione alla fine di tutto nel vedere i sediolini dello stadio sporchi anche di. Lo stesso...

Sangue e violenza in Messico-Qatar: parte la maxi rissa, tifoso pugnalato Corriere dello Sport

Gli incidenti hanno caratterizzato la sfida per l'accesso ai quarti di finale della Gold Cup disputata in California ...I festeggiamenti del 4 luglio negli USA sono stati segnati da un “bagno di sangue” causato da diverse sparatorie di massa.