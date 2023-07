"Lezioni su questonon ne accetto". Lo ha detto il ministro della cultura, Gennarorispondendo ad una interrogazione parlamentare sulle iniziative intraprese dopo le parole pronunciate dal ...Il Pd interroga il ministro della Cultura, Gennaro, sulle parole volgari pronunciate da ... Scelta singolare da parte del deputato, dal momento che ildi cui si discute non è poi così ...Leggi anche Il Ministrosul caso Sgarbi al Maxxi: 'La libertà di espressione non leda ...Può farlo senza che qualcuno gli ricordi che rappresenta le Istituzioni di un Paese dove il...

Sangiuliano: su tema parità di genere non accetto lezioni - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ..."Il rispetto per le donne è una costante della mia vita e ne vado orgoglioso. Per me essere conservatori significa avere una sostanza e uno stile ma anche una ...