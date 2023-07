Sandoz presenta la campagna di sensibilizzazione sul dolore cronico

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – La conferenza stampa organizzata a Milano daè stata l’occasione perre ladisul“E tu sai cosa si prova? Superare ilsi può”, promossa dacon il patrocinio di Aisd (Associazione italiana per lo studio del), Feder– Sicd, Fondazione Isal, Fondazione Onda e Simg (Società italiana di medicina generale). La tematica, delicata e importante, è stata trattata in chiave ironica nella videodidai comici Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

