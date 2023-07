San Venanzo apre le sue porte con “In… Canto d’Estate”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Conto alla rovescia per l’inizio della 13esima edizione di “In…, Festival di Musica d’Autore”, la manifestazione in programma presso lo splendido parco di Villa Faina a Sanda giovedì 6 a domenica 9 luglio. Musica e buon cibo saranno gli ingredienti base di questa kermesse che da sempre richiama cittadini da ogni parte della regione. “Finalmente inizia alla grande l’estate sanvenanzese con ‘In…’ con importanti eventi musicali del festival della musica d’autore e che si concluderà con il concerto di Simone Cristicchi & Amara, che daranno vita ad un concerto mistico per Battiato. Ringrazio la Pro Loco che ogni anno organizza questa manifestazione e al suo direttore artistico Filippo Pambianco”, commenta Marsilio Marinelli, sindaco di San ...

Quattro giorni all'insegna del buon mangiare e della buona musica con gli Sbam, Sandro Presta, i Dirotta su Cuba, Simone Cristicchi e Amara