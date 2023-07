Samardzic | la posizione dell’Inter dopo l’acquisto Frattesi – SI

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Fino a poche ore fa si parlava di Lazarin ottica Inter, ma è stato chiuso l’accordo con il Sassuolo per Davide. Alfredo Pedullà spiega la situazione attuale su Sportitalia. CENTROCAMPO – Lazarpuò andare via per 22 più qualche bonus. L’Udinese in quel caso non potrebbe trattenerlo, l’Inter però non può fare un acquisto al giorno. Oggi non è una priorità il centrocampista, poi vediamo ovviamente. Davideha svolto già le visite mediche, manca l’ufficialità solamente per il suo arrivo in nerazzurro. Questo ferma l’operazione per il giocatore dell’Udinese. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...