Salvatore Parolisi torna a parlare dopo l’omicidio di Melania Rea | l’intervista a Chi l’ha visto | il caso

Stasera, 5 luglio 2023, su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda un nuovo episodio di Chi l'ha visto. La puntata sarà incentrata su un'intervista esclusiva a Salvatore Parolisi, l'uomo condannato per l'omicidio di Melania Rea. Nella puntata, come sempre, anche gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Parolisi è l'ex militare condannato in via definitiva per l'omicidio della moglie, che ha scontato 12 dei 20 anni di carcere previsti dalla sentenza. «Sarà dura, perché col mio nome è un po' così, poi ci sono pregiudizi...».