Salvatore Parolisi | chi è | oggi è ancora in carcere? Compagna | figli e fine pena dopo l’omicidio di Melania Rea

(Di mercoledì 5 luglio 2023)è l’uomo che ha stroncato per sempre la vita di sua moglie con 35 coltellate, rendendo orfana la loroa di ap18 mesi. L’uomo ha usufruito di sconto die permessi premio dalla giustizia nel corso degli anni., chi è:inè l’uomo che è diventato famoso nelle notizie di cronaca per aver ucciso a coltellate la moglieRea, che nel 2011 aveva 29 anni. I due risiedevano a Ripe di Civitella (Teramo) e avevano unaa di nome Vittoria, rimasta orfana della madre a 18 mesi.è un ex caporalmaggiore dell’Esercito, degradato ed espulso ...

'Sarà dura, perché col mio nome è così, poi ci sono pregiudizi'. Un'intervista esclusiva a, in permesso premio. A "Chi l'ha visto", nella puntata di mercoledì 5 luglio su Rai Tre, l'ex militare condannato in via definitiva per l' omicidio della moglie Melania Rea parla ..., esce per la prima volta dal carcere - in permesso premio - dopo la condanna per l' omicidio di Melania Rea e la trasmissione Chi l'ha visto lo ha atteso all'uscita dell'istituto ...Un'intervista esclusiva a, in permesso premio. A "Chi l'ha visto", nella puntata di mercoledì 5 luglio alle 21.20 su Rai 3, parla per la prima volta l'ex militare condannato in via definitiva per l'...

Omicidio Melania Rea, a 'Chi l'ha visto' parla Salvatore Parolisi - Video Adnkronos

Stasera in tv, mercoledì 5 luglio, cosa c'è da vedere. Una panoramica dei programmi in onda stasera sui canali ...Salvatore Parolisi, esce per la prima volta dal carcere - in permesso premio - dopo la condanna per l'omicidio di Melania Rea e la trasmissione Chi ...