Salerno | corse straordinarie in occasione dell’evento “Notte Bianca”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Nelle notti 8/9 e 9/10 luglio 2023, in», in accordo con Regione Campania e Comune di, sono state disposte 36in più per un totale di 16mila posti aggiuntivi per la metropolitana di. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) farà infatti circolare più treni metropolitani sulla linea– Arechi, oltre il consueto orario di termine. Il prolungamento del servizio metropolitano– Arechi: fino alle ore 03:00 del 9 luglio 2023; fino alle ore 02:00 del 10 luglio 2023. Segui ZON.IT su Google News.

