(Di mercoledì 5 luglio 2023) L'dell'attività economica inha registrato quota 56,8 a giugno, in aumento rispetto a 54,3 di maggio. E' quanto risulta dai dati di S&P che sottolinea come la creazione di posti di ...

anche la produzione manifatturiera , con l'che ha riportato su base mensile un incremento dell' 1,4% dopo il +0,6% di aprile. Su anno la produzione di tutta l'industria ha registrato una ...L'dell'attività economica in Russia ha registrato quota 56,8 a giugno, in aumento rispetto a 54,3 di maggio. E' quanto risulta dai dati di S&P che sottolinea come la creazione di posti di lavoro ...L'Pmi cinese Il dato alimenta nuovi timori sulla tenuta dell'economia, incapace di ripartire ... In alleggerimento i nuovi ordini ai minimi degli ultimi sei mesi, mentre l'occupazioneper il ...

Sale l'indice Pmi dei servizi in Russia, traina il lavoro - Ultima Ora Agenzia ANSA

L'indice dell'attività economica in Russia ha registrato quota 56,8 a giugno, in aumento rispetto a 54,3 di maggio. E' quanto risulta dai dati di S&P che sottolinea come la creazione di posti di lavor ...Oggi l’azionario globale rimarrà orfano di Wall Street, che sarà chiusa nella giornata di oggi, martedì 4 luglio, in occasione delle celebrazioni negli Stati Uniti per la festività dell’Independence D ...