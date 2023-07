Saldi al via domani in Campania Confesercenti | Stimata spesa pro capite di 222 euro

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Partono daestivi in. Secondo le stime diben 6 campani su 10 hanno intenzioni di spendere in questi due mesi di sconti. Insieme a loro milioni di turisti acquisteranno capi con i, per una previsione di introito di circa 897 milioni di. “Per i commercianti della Regioneestivi 2023 rappresentano un’opportunità molto importante – commenta Vincenzo Schiavo, presidente die vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – e la nostra stima, ragguardevole, è determinata da più fattori. Innanzitutto, con il Covid finalmente alle spalle, i consumatori campani che hanno intenzione di acquistare nei ...

Vendite di fine stagione al: l'inflazione e il caldo improvviso fanno crescere l'interesse degli italiani per iestivi , che iniziano il 6 luglio in tutte le regioni italiane con l'...... moda, artigianato e così. Questo ci permetterebbe di introitare altri 240 milioni di euro che ... la partita, dunque, si gioca totalmente su questiestivi" I DATI. Nello specifico, secondo ...... moda, artigianato e così. Questo ci permetterebbe di introitare altri 240 milioni di euro che fanno crescere a 897 milioni di euro il fatturato'.in Campania: si parte il 5 gennaio, ma le ...Bologna, 5 luglio 2023 – I saldi a Bologna, così come in tutta l’Emilia Romagna, partiranno domani, giovedì 6 luglio. Ma quale sarà il budget per la stagione degli acquisti ribassati A poche ore dal ...Partono da domani i saldi estivi in Campania. Secondo le stime della Confesercenti regionale ben 6 campani su 10 hanno intenzione di spendere in questi due mesi di sconti. Insieme a loro milioni di tu ...