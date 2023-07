Salario minimo | boomerang sociale

(Di mercoledì 5 luglio 2023) ... ma è un fatto che il problema degli stipendi bassi non si risolva col("Non basta fissare un numero in Gazzetta ufficiale per aumentare i salari", ha efficacemente detto ieri su ...

È un coro di no quello che proviene dal mondo della piccola e media impresa all'introduzione delin Italia . Ovvio secondo una visione un po' ideologica di chi continua a identificare il datore di lavoro come il "padrone"; meno per chi, conoscendo la realtà dei fatti, sa bene ...A conclamare la rottura, a cinque giorni dalla divergenza legata alla proposta di legge sul, è arrivato lo spin di Italia Viva, attribuito a fonti: 'Non ci siamo spaccati ma Paita ha ...REGGIO EMILIA - Si alper combattere i contratti che sfruttano i lavoratori. La Cgil é favorevole alla proposta di legge depositata alla Camera da Pd, 5 Stelle, Sinistra Italiana, Azione, Più Europa ed ...REGGIO EMILIA – Si al salario minimo per combattere i contratti che sfruttano i lavoratori. La Cgil é favorevole alla proposta di legge depositata alla Camera da Pd, 5 Stelle, Sinistra Italiana, Azion ...Le opposizioni hanno definito alla Camera il testo unitario della proposta di legge per il salario minimo. La Pdl è stata ...