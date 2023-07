Sabatini | “Faccio una previsione per la prossima stagione del Napoli”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’ex dirigente della Roma, Walter, si è soffermato sulla figura del nuovo allenatore del, Rudi Garcia, che conosce molto bene. L’ex dirigente della Roma, Walter, ha rilasciato interessanti dichiarazioni riguardo al nuovo allenatore del, Rudi Garcia., che ha avuto un ruolo chiave nel portare Garcia sulla panchina della Roma in passato, ha condiviso le sue impressioni durante un’intervista a Kiss Kissdurante l’ultima puntata di Radio Goal. “Attualmente, ilsta compiendo i giusti passi per ottenere risultati positivi, e Garcia è la scelta ideale”, ha affermato. “Rudi è un allenatore eccellente, capace di gestire situazioni complesse e con una grande passione per il calcio di qualità. ...

...per primo Walterdice la sua su Rudi Garcia nuovo allenatore del Napoli al posto di Luciano Spalletti. Il direttore sportivo ex Roma ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Non...un passaggio: il lavoro di Fabiani eha dei caratteri di positività. Hanno prodotto risultati sportivi importantissimi. Il primo ha portato alla Serie A, la seconda ha mantenuto la ...La seconda premessa è il motivo per cuiquesto articolo, dopo molti mesi di inattività. E' ... ossia Walter, che lascerà aria alla bocca proprio in questi giorni per criticare l'azione ...

Sabatini: 'Faccio una previsione sul Napoli di Garcia' AreaNapoli.it

Previsioni meteo per il weekend Il prossimo sarà un weekend davvero scottante! Gli ultimi aggiornamenti non solo hanno appena confermato un'ipotesi già paventata nei giorni scorsi, ma hanno ...Domaso Sabato a Villa Camilla tornano a esibirsi i “Ritmo 2001”, uno dei gruppi cult dell’epoca. Tra loro anche il papà e gli zii di Angelica Angelinetta: il ricavato sarà destinato alla ricerca Di nu ...