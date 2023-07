Rugby | Mondiali U20 2023 | Italia | una delusione figlia di un piano B che manca

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’ha chiuso all’ultimo posto la fase a gironi deiUnder 20 die, ora, sarà impegnata in due sfide per puntare al nono posto finale e, soprattutto, per evitare la retrocessione. Un ultimo posto figlio di due pesanti ko contro Argentina e Georgia e di una storica, ma ahimè inutile, vittoria contro il Sudafrica. Ma cosa èto agli azzurri? “Per quanto riguarda la nostra prestazione, oggi abbiamo pagato carissime imprecisione e indisciplina, mettendoci sopra qua e là anche qualche bel regalo, come ad esempio in occasione della loro terza meta, quando eravamo rientrati sotto di un punto giocando la migliore fase della nostra gara”, ha dichiarato Massimo Brunello dopo il 17-30 contro la Georgia ieri. E, sicuramente, l’indisciplina è costata carissima all’in Sudafrica. Dal ...

Sì è conclusa la prima fase dei Mondiali Under 20 di rugby e l’Italia è stata impegnata contro la Georgia in un vero e proprio spareggio per accedere alle semifinali. Gli azzurri dovevano vincere per ...Si è chiusa la fase a gironi, delineando i 3 tabelloni: ecco chi affronteranno gli Azzurrini per non retrocedere Si è chiusa la fase a gironi del World Rugby Championship under 20, con l’Italia che do ...