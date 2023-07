Romeo | “Sui migranti siamo in affanno | non si può esultare”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Massimiliano, capogruppo della Lega in Senato, la maggioranza è compatta? “Sì, certo che è compatta. Com’è normale si discute sulle varie tematiche. I risultati parlano chiaro, stiamo portando avanti i nostri obiettivi, anche con risultati importanti come il taglio del cuneo più alto a luglio, la questione lanciata da Salvini sulla sicurezza stradale. Ne stiamo facendo tante. Ora interveniamo sui mutui, sui tassi di interesse, se si riesce a sospendere il pagamento del differenziale per poi rivedere il piano di rimborso. Così evitiamo gli insoluti, ci sono stati dei rialzi molto molto importanti che gravano sulle persone. In una maggioranza ovviamente poi si valorizzano le diverse responsabilità”. Però Tajani due giorni fa ha detto che voi in Europa state con i “post nazisti”… “Comprendiamo le sue posizioni a livello europeo. Mi sembra che la proposta della Lega ...