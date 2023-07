Roman Reigns | primo scricchiolio nel suo regno in WWE?

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Un, fin qui, impossibile da mettere in discussione. Laè da tanti anni ai piedi di un solo, granitico, uomo che in queste stagioni ha lottato, vinto, stradominato e calamitato tutto l’universo che gravita attorno alla Federazione di Stamford, passata dopo decenni a un altro proprietario da Vince McMahon. Il monarca ha attraversato pay-per-view su pay-per-view conservando gelosamente, in ogni occasione, l’alloro di campione del mondo sulla sua vita. L’impero del lottatore di origini samoane sembra non conoscere confini. Almeno fino al Money in the Bank:è caduto sotto al fuoco “amico” (in realtà non più tanto “amico”) venendo schienato per la prima volta in quattro anni. Una situazione che potrebbe generare il primissimo, sinistro,del suo trono fin qui ...

... il Main Event che raccontava la "Bloodline Civil War" è terminato con il successo di The Usos, che sono riusciti a mettere al tappeto, che sta diventando sempre di più un capo senza ...Vuole provare a staccare la valigetta Logan Paul, che in Arabia Saudita era andato a un passo dalla vittoria del titolo contro. Occhio però al veterano Nakamura, all'intelligenza di LA ...Among the advice to War bloggersto beware of misinformation: "Taking advantage of the ... Via social we learn that the Russians killed the officer of the National Guard of UkraineRibalko. ...

WWE: Roman Reigns verrà processato a SmackDown (7 luglio) Spazio Wrestling

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...A WWE Money In The Bank, Jey uso è riuscito a fare quello che in tre anni nessuno era riuscito a fare, ovvero ha schienato Roman Reigns per permettere così al suo team, formato da lui e suo fratello J ...