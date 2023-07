il Festival del Jazz Monte Mario 'Massimo Urbani'. Dal 7 al 9 luglio la rassegna musicale, giunta alla quarta edizione, promossa daCapitale con la direzione artistica e ...In Aggiornamento: La Nazionale under 21 femminilea radunarsi domani, giovedì 6 luglio, per un nuovo collegiale di allenamento. Per questa nuova ... Sara Bellia (Volleyrò CDP); Eze Blessing ...... lo stesso giorno in cui, due anni dopo, sarebbe stato ritrovato il corpo della 17enne a. ... come forse mai prima, del fatto che ormai va via, che non. La giustizia dice non restituisce un ...

Roma, torna il jazz a Monte Mario: dal 7 al 9 luglio festival Massimo Urbani Adnkronos

Dal raduno a Trigoria alle date delle amichevoli, la Roma sta per iniziare il ritiro precampionato: le tappe estive della squadra di Mourinho ...(Adnkronos) – Torna a Roma il Festival del Jazz Monte Mario ‘Massimo Urbani’. Dal 7 al 9 luglio la rassegna musicale, giunta alla quarta edizione, promossa da Roma Capitale ...