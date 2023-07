Roma | tenta il suicidio da Ponte Duca D’Aosta | 25enne salvata in extremis

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Grande paura ieri sera per unto. È stata una pattuglia del II Gruppo Parioli della Polizia diCapitale ad intervenire super far desistere la giovane protagonista della vicenda. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme agli agenti che si trovavano nei pressi dello Stadio Olimpico, per svolgere controlli in occasione di un concerto. Diverse persone si erano spaventate vedendo una ragazza che, seduta sulla balaustra del, manifestava il chiaro intento di buttarsi nel Tevere. Anziana cade dal balcone di una clinica e muore: la Procura indaga per istigazione alLa corsa dei vigili e le trattative per dissuadere la ragazza Provvidenziale l’intervento dei vigili che sono accorsi sul posto per avviare ...