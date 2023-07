Roma | sfumato Frattesi è caccia al centrocampista Chi segue Tiago Pinto

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 5 luglio 2023)il ritorno di, laè alla ricerca di un: ecco i profili seguiti dal gmSecondo quanto riferito da Il Messaggero, laè sul mercato in cerca di unda regalare a Mourinho. I nomi principali sono quelli di Sabitzer e Renato Sanches, mentre sussistono problemi per Kamada. L’ex Eintracht, nonostante il suo status di svincolato, non convince infatti in quanto occuperebbe la posizione di Pellegrini e Dybala.