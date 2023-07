?Roma | ecco il calendario di Serie A del 2023-24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Si parte il 19 agosto e si chiuderà il 26 maggio (per dare poi spazio agli Europei 2024) con in mezzo un solo turno infrasettimanale...

... LAZIO 17a GIORNATA: Lecce 18a GIORNATA: GENOA 19a GIORNATA: Hellas Verona RITORNO 20a GIORNATA: MONZA 21a GIORNATA: Atalanta 22a GIORNATA: FIORENTINA 23a GIORNATA: Juventus 24a GIORNATA:25a ...invece il riepilogo per i derby. Quelli di Milano tra Inter e Milan , come detto, ci saranno ... Il derby della Capitale si giocherà alla dodicesima giornata (Lazio -il 12 novembre) e alla ...... LECCE 13a GIORNATA: Fiorentina 14a GIORNATA: Frosinone 15a GIORNATA: ATALANTA 16a GIORNATA: Monza 17a GIORNATA: SALERNITANA 18a GIORNATA: Sassuolo 19a GIORNATA: EMPOLI RITORNO 20a GIORNATA:21a ...Paura sul calciomercato per la Roma con il Chelsea che starebbe pensando a pagare la clausola di Dybala: Tiago Pinto corre ai ripari ...Il sorteggio: nella prima giornata la Juve debutta in trasferta contro l'Udinese, il Milan fa visita al Bologna. Primi big match alla terza giornata, derby della Madonnina alla quarta ...