Rodeo | la recensione del film francese dell’esordiente Lola Quivoron

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il, 2022. Regia:. Cast: Julie Ledru, Yannis Lafki, Antonia Buresi, Cody Schroeder. Genere: drammatico. Durata: 110 minuti. Dove l’abbiamo visto: anteprima Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: Julia è una ragazza della periferia di Bordeaux che si sente libera e viva solo quando è in sella a una moto. La sua parabola la porterà a entrare in una banda criminale che si occupa proprio di rubare delle due ruote. Poche cose sono affascinanti nel mondo del cinema come id’esordio. Sono spesso appariscenti e poco equilibrati, come se l’autore decidesse di mettere tutto – idee, impulsi, umori e sensazioni – in ogni singola scena. Un solo lungometraggio per presentarsi al mondo intero, anche perché chissà se ci sarà una seconda opportunità. ...