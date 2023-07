Roberto Spada è stato condannato a 10 anni per mafia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La condanna a 10per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti didiventa definitiva. I giudici della quinta sezione penale della Cassazione hanno infatti confermato la condanna per. Per l'esponente del clan di Ostia è stata confermata anche...

Per l’esponente del clan di Ostia è stata confermata anche l’assoluzione per il duplice omicidio di due esponenti di un clan rivale ...La Procura Generale della Cassazione ha chiesto un nuovo processo d’Appello per Roberto Spada per l'omicidio di due esponenti di un clan rivale ...