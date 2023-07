Roberto Spada | Cassazione | condanna definitiva a 10 anni per mafia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) commenta Perc'è laa 10di carcere per. Laconferma per lui la pena inflitta nell'appello bis in riferimento al processo per associazione ...

commenta Perc'è la condanna definitiva a 10 anni di carcere per mafia. La Cassazione conferma per lui la pena inflitta nell'appello bis in riferimento al processo per associazione mafiosa del clan ...L'esponente del clan ieri è stato arrestato per aver violato la sorveglianza speciale con obbligo di ...La Cassazione ha deciso:condannato a 10 anni per mafia in via definitiva Diventa definitiva la condanna a 10 anni per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti di. I ...

Ostia, arrestato Roberto Spada Adnkronos

Per Roberto Spada c'è la condanna definitiva a 10 anni di carcere per mafia. La Cassazione conferma per lui la pena inflitta nell'appello bis in riferimento al processo per associazione mafiosa del cl ...Per l’esponente del clan di Ostia è stata confermata anche l’assoluzione per il duplice omicidio di due esponenti di un clan rivale ...