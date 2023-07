...una nuova regola delche dovrebbe dimezzare il numero di offside fischiati a partita, passando dalla media attuale di quattro a sole due chiamate per match . Questasi basa su ...Questa nuova formula è stata pensata per ridurre di circa la metà il numero difischiati a partita (con le regole attuali si naviga a una media di quattro a incontro e l'obiettivo sarebbe ..., la regola sta per cambiare: al vaglio la proposta di Wenger La regola del... Sarà una vera e propria: il calcio cambierà definitivamente, molto più di quanto si possa ...

Rivoluzione fuorigioco: ecco come cambierà - ilGiornale.it ilGiornale.it

Dopo anni di polemiche sulla regola più discussa (da sempre) del calcio, il fuorigioco potrebbe presto avere un regolamento diverso e più chiaro a favore di gol e spettacolo: ecco come ...All’orizzonte, nel caso il cambiamento venga attuato, non ci saranno (o non ci dovrebbero più essere) polemiche e nemmeno frustrazioni per una punta di scarpa in offside ...