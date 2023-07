Rivolte in Francia | il governo ora pensa a una stretta sui social durante le proteste | «Interverremo sugli appelli all’odio»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ilfrancese conferma la linea dura contro ledei giorni scorsi e, su consiglio del presidente Emmanuel Macron,anche alla possibilità di limitare l’accesso aimedia. Il portavoce dell’esecutivo, Olivier Véran, ha escluso l’ipotesi di «blackout generalizzato» delle piattaforme, ma ha evocato la sospensione di «alcune funzionalità». Leche da circa una settimana agitano lasono nate in seguito alla morte di Nahel, il ragazzo di 17 anni ucciso da un agente di polizia a Nanterre, nella periferia di Parigi. Le, tra le più violente degli ultimi anni, hanno interessato centinaia di città in tutto il Paese, costrette a fare i conti con devastazioni e saccheggi. In tutta risposta, le autorità ...

history 1 minuti di lettura Le violenze e lein centinaia di comuni della, iniziate dopo l'uccisione " da parte di un poliziotto " del 17enne Nahel lo scorso 27 giugno, vanno attenuandosi. Mentre si stanno celebrando i processi ......che da circa una settimana agitano lasono nate in seguito alla morte di Nahel , il ragazzo di 17 anni ucciso da un agente di polizia a Nanterre, nella periferia di Parigi. Le, tra le ...Si parla di "sospendere alcune funzionalità" dei social network in caso di nuovema esclude qualsiasi ipotesi di "black - out generalizzato" delle piattaforme internet. In conferenza stampa, ...

In campo le ronde, la rivolta in Francia rafforza la destra la Repubblica

Diversi partiti stanno chiedendo politiche più restrittive sull'immigrazione, partendo dai disordini iniziati dopo l'uccisione di Nahel M. e usando argomenti assai discutibili ...Proteste d'oltralpe L'episodio a Marsiglia durante le proteste di domenica Un altro giovane morto e il timore che le rivolte in Francia che hanno scosso il paese… Leggi ...