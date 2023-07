Rivelazione segreto d' ufficio | assolto il generale Mango

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La prima sezione della Corte di Appello (presidente Giovanni Carbone) hadefinitivamente "perché il fatto non sussiste" ildi Corpo di Armata Giuseppe, attualmente in pensione, ...

La prima sezione della Corte di Appello (presidente Giovanni Carbone) ha assolto definitivamente "perché il fatto non sussiste" il generale di Corpo di Armata Giuseppe Mango, attualmente in pensione, ...Anche chi non sia del mestiere può leggere senza problemi le centoundici pagine della sentenza del tribunale di Brescia che motivano la condanna inflitta, per rivelazione di segreto d’ufficio, al dott ...