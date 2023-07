Riordino ospedaliero | 122 posti letto in più per l’Asl Bari Asclepios 3 | apertura

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Il Piano di, appena aggiornato dalla Giunta regionale pugliese, mette a disposizione della ASL122in più. Nel complesso, infatti, la dotazione dell’azienda sanitaria passa da 1.359 a 1.481, con un potenziamento generale (+9 per cento) e particolarmente marcato nella Lungodegenza, che passa da 72a 139 con un aumento di 67, e in Chirurgia Generale, che guadagna 26(da 148 a 174) rispetto al Piano del 2020. Rafforzate anche altre branche specialistiche. In particolare, la Radiologia Interventistica che sarà dotata di sei nuovi...

Bari, 5 luglio 2023 – Il Piano di Riordino ospedaliero, appena aggiornato dalla Giunta regionale pugliese, mette a disposizione della ASL Bari 122 posti letto in più. Nel complesso, infatti, la dotazi ...