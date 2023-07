Rinnovo Napoli - Osimhen | nuovo contratto ritoccato | sarà il re dei bomber

... è sin troppo chiaro che son fatti l'uno per l'altro , che possono sposare i reciproci interessi: e quando il presidente dell'ha detto ( "non è in vendita, se non davanti ad una off erta che ...... Victor Osimhen Osimhen -. Sul Corriere della Sera, Monica Scozzafava scrive che la ... Nell'attesa ciascuno gioca le sue carte: Osimhen rassicura i tifosi e De Laurentiis imbastisce il...Notizie Calcio- Arrivano indicazioni per quello che può essere l'incontro decisivo per ildi Victor Osimhen .Osimhen, settimana prossima incontro decisivo Secondo quanto riferito dall'...

Napoli, Osimhen pronto a restare: rinnovo e clausola, tutti i dettagli Calciomercato.com

Il nigeriano ha sposato il club: il presidente De Laurentiis e il manager dell'attaccante già trattano il rinnovo del nigeriano ...Il centravanti Victor Osimhen chiede un ingaggio più alto, De Laurentiis gli offre 7 milioni. Il club lo ha valutato 180 milioni, per ora nessuna big europea si è fatta avanti ...