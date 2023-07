(Di mercoledì 5 luglio 2023)Via Santa Margherita, 14 – 20121Tel. 02/39566725 Sito Internet: www.pastry.com Tipologia: pasticceria Prezzi: caffè 1,20€, cappuccino 1,70€, girella 1,80€, mini brioche 1,50€ Chiusura: Domenica OFFERTA La bottega di, situata a due passi dal Teatro La Scala, è uno dei 6 punti vendita sparsi per l’Italia cheha aperto nel corso di questi anni. I mignon sono la sua specialità, così come i macaRal, macaron ai vari gusti che creano un bellissimo effetto visivo quando sono esposti nel banco vetrina. Maproduce anche brioche sia nel formato normale che mignon, farcite in modo vario e adatte per accompagnare una delle diverse bevande disponibili in carta. Noi abbiamo assaggiato una discreta mini brioche tonda, con l’impasto simile a ...

... frequentando anche l'Italian Image Institute dicon Rossella Migliaccio, diventando style ... ma l'armocromia non è una disciplina nuova " racconta Carol", lo studio del colore l'ho ...... 2° posto in 5'38" per Marco Pratesi, 3° in 5'39" Niccolò. Al 4° posto si è invece ... Sono stati 71 gli atleti, in rappresentanza di 18 Comuni (tra cui Firenze e), che hanno preso parte ...... e gli intermezzi dello Show Ballet, per celebrare anche in musica il genio del maestro ...Povero Diavolo - Montebello) Fabio Rossi (Ristorante Gente di Mare - Cattolica) Roberto(...

Rinaldini - Milano Secolo d'Italia

Gubbio vince per la prima volta il Palio della Vittoria di Anghiari dopo la gara di 71 atleti da 18 comuni, tra cui Firenze e Milano. Manuel Moriconi ha portato il Palio a Gubbio, con Marco Pratesi e ...