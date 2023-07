“Ricoverato di nuovo” Brutte notizie per Pasqualino Maione | l’annuncio sui social spezza il cuore

(Di mercoledì 5 luglio 2023)è stato di. L’ex volto di Amici di Maria De Filippi purtroppo non sta bene. È stato lui stesso a raccontarlo qualche mese fa, dopo diversi mesi di assenza dai. Era gennaio quandoera tornato su Tik Tok per raccontare di aver avuto un’infezione polmonare che era arrivata al cervello causando una meningite. Il giovane ha quindi rivelato che è dovuto stare per diversi mesi in ospedale. Tuttavia, ad inizio 2023 è uscito ed ha raccontato la sua situazione: “Da tempo combatto con questa patologia che ha colpito il cervello e il midollo”. >> “Mi hanno dato 1700 euro a testa”. La vip si sposa, matrimonio e abito da sogno pagati dagli invitati: scoppia la bufera Poi dice: “I medici mi hanno presto appena in ...

episodio di degrado e violenza nel centro storico di Olbia. Intorno alla mezzanotte di ieri, ... È stata chiamata anche un'ambulanza e il ragazzo si trova ancoranell'ospedale Giovanni ......si possano creare le condizioni necessarie per sfruttare il potenziale offerto da questo... 6%, cioè 24.000 bambini, accede in pronto soccorso 4%, cioè 16.000, vienein ospedale, di ...Giorni fa " aggiunge Fernández ", quando era, me l'ha chiesto di. Come rispondere di no Ma lui mi ha facilitato le cose perch mi ha detto che non è necessario che io diriga le ...

Pasqualino Maione ricoverato nuovamente in ospedale: nuovo problema Biccy

L'esame riesce a individuare le donne ipertese che nelle due settimane successive svilupperanno la pre-eclampsia, malattia grave e terza causa di morte ...Presidio ospedaliero De Lellis Rieti, accesso dei visitatori: si amplia l'orario d'ingresso. La decisione supera definitivamente le limitazioni all'accesso dei familiari istituite durante le varie fas ...