(Di mercoledì 5 luglio 2023) ROMA - Il "pronti via" al Grand Hotel di Rimini, venerdì scorso, nella kermesse inaugurale del calciomercato organizzata dalla Master Group, aveva lasciato intendere che questa potesse essere la ...

Dunque, la valutazione complessiva diè di 31 milioni. All'ex Roma, classe '99, è stato invece garantito un contratto fino al 2028 da circa 2,6 - 2,7 milioni di euro a stagione: entro ...Perché dunquevestirà il nerazzurro con la formula del prestito oneroso di 5 milioni con obbligo di riscatto di 22 milioni che dovrebbe scattare a febbraio del 2024 più il cartellino di ...Blitz Inter per, superato il Napoli Il blitz per superare la concorrenza, Milan e Napoli in primis, è stato poi portato a termine ieri, quando i nerazzurri hanno iniziato a temere davvero ...

Retroscena Frattesi, ha scelto l'Inter per un motivo Corriere dello Sport

Accordo chiuso sulla base di 25 milioni per il prestito con obbligo di riscatto più Mulattieri valutato 6 milioni. Contratto fino al 2028 a circa 2,7 milioni a stagione ..."Niente follie per Frattesi, così il Milan si è sfilato subito" scrive La Gazzetta dello Sport che svela un retroscena sull'affare che porterà ...