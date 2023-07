Resti trovati a Roma | In corso consulenza tecnica per identificare Andreea Rabciuc

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Gli specialisti incaricati analizzeranno iper cercare di determinare le cause e i tempi della morte. I carabinieri del Ris si occuperanno dell’esame del DNA e verificheranno la banca dati delle persone scomparse a partire dal 2020, al fine di ottenere informazioni utili per le indagini. Secondo una prima stima, lo scheletro, che indossava una collanina, potrebbe trovarsi nel parco da circa un anno. L’indagine sulla scomparsa diha attraversato diverse ipotesi, dalla fuga volontaria all’omicidio, fino a un possibile tragico incidente. L’ultimo avvistamento della giovane risale alla notte tra l’11 e il 12 marzo 2022, quando avrebbe litigato con il fidanzato Simone G, indagato per sequestro di persona. Secondo la versione di Gsarebbe partita da ...

... dove sono emersi iche oggi vengono attribuiti a Sela. La città sarebbe stata abitata nel corso del I millennio a. C., ed è a questo periodo che risale la maggior parte dei repertiin ......faunistici e archeobotanici, campioni per la datazione al radiocarbonio e campioni di ... custode dei repertinelle campagne di scavo avviate ad Aisone a partire dagli anni Cinquanta del ...Per questo il padre di Saman Abbas era stato sottoposto ad arresto provvisorio fino al novembre 2022, quando in un casolare di Novellara furonodeiumani che, si scoprì, appartenevano ...