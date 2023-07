Responsabilità sanitaria e clinical risk management | via alla quarta edizione del corso

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Al via ladel– master 2023 “” 2023, edito da Giuffrè Francis Lefebvre. Il Direttore Scientifico delè Pasquale Mautone, autore del volume “Responsablitàe Sanità responsabile”, anch’esso edito da Giuffrè Francis Lefebvre (2022). Il-master esamina le questioni più rilevanti sul delicato tema della “nel regime post-covid tra Pnrr e gli effetti della riforma Cartabia”, fornendo al professionista (giuristi, dirigenti medici, personale sanitario e dirigenti assicurativi) gli strumenti necessari per orientarsi in subiecta materia, analizzando gli ...

...coloro che lavorano nelle professioni sanitarie di dotarsi di una assicurazione da... Qualche esempio: per gli esercenti la professionein forma libero professionale che non ...E' in libreria dal marzo del 2022 'e Sanità responsabile', volume edito da Giuffrè Francis Lefebvre a cura di Pasquale Mautone, con interessante prefazione di Lucio Romano. Il volume nasce dall'esigenza di ......l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza...la pdl d'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause e sulle...